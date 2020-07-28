علماء يحذرون من بركان “انقرض منذ 500 ألف عام”ويعاود نشاطه

2020/07/28 | 10:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يمكن أن تواجه الصين كارثة طبيعية ضخمة في المستقبل بعد أن حذر علماء من بركان – يعتقد أنه انقرض – ولكن “يبدو أنه يعاود نشاطه” لدى اكتشاف غرفتي الصهارة في الأعماق.ودرس علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين، بركان “ويشان” الموجود داخل حقل Wudalianchi البركاني في شمال شرق البلاد.وثار […]

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