تستمر درجات الحرارة بالارتفاع في ذروة الموجة اللاهبه .. والعراق مُبشر بالامطار

2020/07/28 | 10:13 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

تشير التنبؤات الجوية، إلى عودة الاجواء الرطبة في بعض مدن البلاد اعتباراً من اليوم.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية، إنه "اعتبارا من اليوم، تعود الاجواء الرطبة مجددا وتتحول الرياح مابين شمالية شرقية لاهبة وجنوبية شرقية رطبة خفيفة الى معتدلة في مدن البصرة وميسان وذي قار ومركز السماوة و...

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