وزارة الداخلية تلتزم بعدم إطلاق الرصاص على المتظاهرين لأي سبب كان

2020/07/28 | 10:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية توضح امتثالها ا للتعليمات المشددةبعدم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين

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