تجدد التظاهرات في محافظة عراقية احتجاجاً على تردي الكهرباء والمتظاهرون يطالبون بإقالة المسؤولين

2020/07/28 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

تظاهر العشرات من أهالي قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بتحسين واقع ...





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