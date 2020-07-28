الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة جديدة

2020/07/28 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء (26 تموز 2020)، صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن عن...





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