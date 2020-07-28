ناسا: كويكب بحجم ملعب كرة قدم يقترب من الأرض

2020/07/28 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الثلاثاء، أن كويكبا، يعادل بحجمه حجم ملعب لكرة القدم، سيقترب من الأرض في يوم 5 أغسطس/آب المقبل.

وبحسب وكالة الفضاء الأمريكية، فإن "الكويكب المعروف بـ2009 PQ1، يتراوح طول قطره ما بين 84 إلى 190 مترا، سيقترب من الأرض في التاريخ المذكور".

وأضافت، أن "أقرب نقطة سيقترب فيها الكويكب من كوكبنا، ستكون مسافتها أكبر بسبع مرات من المسافة بين الأرض والقمر، وسيحدث ذلك في الساعة 19.35".

يذكر بأن هذا الكويكب تم اكتشافه في 14 أغسطس 2009، وينتمي إلى مجموعة أبولو، أي الكويكبات التي تعبر مسارات طيرانها مدار الأرض.

وأشارت الوكالة إلى أن "المرة القادمة، التي سيقترب بها PQ1 من كوكبنا ستكون في عام 2137".

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق عن رصدها لكوكبين يحملان اسم "DY30 2016" و"2020 ME3".

وأكدت الوكالة أن "هذه الكويكبات لن تشكل أي تهديد بالنسبة للأرض، لأنها ستعبر وستكمل مسيرها من جانب كوكبنا فقط"، بحسب صحيفة "express" البريطانية.

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