تحذيرات من عشرات آلاف الوفيات الإضافية في أمريكا جراء كورونا

2020/07/28 | 10:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..حذر مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، أنتوني فاوتشي، من أن البلاد يمكن أن تشهد عشرات الآلاف من الوفيات الإضافية الناجمة عن فيروس كورونا.وشدد فاوتشي، أمس الاثنين، على أنه لا يجب أن يحدث ذلك، قائلا: “إن تجنب الزحام، والابتعاد الجسدي، وارتداء الكمامات بشكل عام، وإغلاق البارات، ونظافة اليدين..هذه أشياء مهمة، […]

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