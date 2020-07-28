تاريخ الإسلام من الفجر إلى الغروب

2020/07/28 | 10:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تاريخ الإسلام حفل تاريخ الإسلام عبر مراحله المختلفة بكثيرٍ من الأحداث والأمور، ولقد تميّز بكثيرٍ من الميّزات عن غيره بسبب ارتباطه بالرّسالة الخاتمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيّه محمّد عليه الصّلاة والسّلام، ولقد كانت في تاريخ الإسلام فترات … Readmore

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