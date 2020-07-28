مصرف الرافدين يطلق رواتب فئات من موظفي الدولة لشهر تموز

2020/07/28 | 10:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين اليوم الثلاثاء صرف رواتب منتسبين في وزارتي الداخلية والصناعة لشهر تموز الحالي.وقال المصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إنه أطلق رواتب منتسبي مديريات الشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة ومديريات أخرى لشهر تموز إلكترونياً عبر ماستر كارد.وأشار إلى إمكانية المنتسبين تسلم رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه سواء […]

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