مدونون يوثقون ما حصل أمس في ساحة التحرير.. والداخلية تشير إلى “طرف آخر”!

2020/07/28 | 10:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعد يوم دامٍ أدت فيه الاشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين ساحة الطيران ضمن مقتربات ساحة التحرير إلى مقتل وجرح 13 شخصاً على الأقل، عادت الاشتباكات مجدداً في اليوم التالي بعد اقتحام قوات الشغب لساحة الاعتصام.ساحة التحرير الان دخول قوات الشغب وشرطة الاتحادية الى حديقة الأمة وبالقرب من نصب التحرير #الثورة_تقمع pic.twitter.com/sh7MhFKQ0m […]

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