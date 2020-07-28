سيناتور جمهوري: العبودية شر لابد منه بنيت عليه الولايات المتحدة

2020/07/28 | 10:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد السيناتور الجمهوري توم كوتون من ولاية اركنساس في مقابلة مع شبكة سي أن أن الامريكية أن العبودية شر لابد منه في جهوده المستمرة لمنع المدارس الأمريكية من تدريس مشروع 1619 ، وهي مبادرة من صحيفة نيويورك تايمز تعيد صياغة التاريخ الأمريكي في تاريخ آب 1619 تقريبًا ، عندما وصلت اول سفينة […]

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