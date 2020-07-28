ترامب ينتقد الإعلام الأمريكي وتغطيته للاحتجاجات التي يشهدها عدد من المدن

2020/07/28 | 10:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإعلام الأمريكي وتغطيته للاحتجاجات التي يشهدها عدد من المدن، وقال أنه يروج لـ”أخبار مزيفة”.وقال ترامب في تغريدة على صفحته في “تويتر”، اليوم الثلاثاء، إن “الأخبار المزيفة”، التي تروجها وسائل الإعلام، تحاول تصوير “المحتجين” من بورتلاند وسياتل على أنهم “أناس رائعون ولطيفون وأبرياء خرجوا لمجرد نزهة قصيرة”.وأضاف: “في […]

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