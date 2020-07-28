كويكب بحجم ملعب كرة قدم يقترب من الأرض

2020/07/28 | 10:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أن كويكبا، يعادل بحجمه حجم ملعب لكرة القدم، سيقترب من الأرض يوم 5 أغسطس/آب المقبل.وبحسب وكالة الفضاء الأمريكية، فإن الكويكب المعروف بـ2009 PQ1، يتراوح طول قطره ما بين 84 إلى 190 مترا، سيقترب من الأرض في هذا التاريخ.وأضافت الوكالة بأن أقرب نقطة سيقترب فيها الكويكب من كوكبنا، […]

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