بن سلمان يؤكد للكاظمي حرص المملكة على أمن العراق واستقراره

2020/07/28 | 11:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الثلاثاء، حرص المملكة على أمن واستقرار العراق.

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