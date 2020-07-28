التعليم تعد خطة سنوية لتقييم الجامعات الحكومية

2020/07/28 | 11:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعدت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب خطة لتقييم الجامعات الحكومية بنهاية كل عام دراسي.وأوضح رئيس اللجنة، مقدام الجميلي، أن "اللجنة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترغب بالعمل على وفق النظام المعمول به في جميع دول العالم وهو تصنيف الجامعات في نهاية كل عام دراسي"، مشيراً الى ان "اللجنة والوزارة تركتا لرؤساء الجامعات حرية اختيار المساعدين وباقي رؤساء الاقسام وغيرهم من الاختصاصات الاخرى،لكي يتحملوا في النهاية نتائج اختياراتهم سواء أكانت ناجحة أم فاشلة".وأضاف الجميع ان "رؤساء الجامعات لم يكن يهمهم التقييم،مما حدا بالوزارة الى اعداد خطة عبر دائرة الاشراف لتقييم الجامعات نهاية السنة الدراسية،لتظهر لنا جامعات النخبة في البلد"، لافتاً إلى ان "الجامعات المتميزة في الأداء ستحظى بامتيازات كبيرة من خلال رصد الاموال لها وتخصيص درجات حذف واستحداث،ومكانة مرموقة في اجتماعات هيئة الرأي ليكونوا قدوة وحافزا لباقي الجامعات الاخرى".وأكد الجميلي ان "لجنة التعليم العالي ستعقد اجتماعاً بعد عيد الاضحى المبارك لتشكيل لجنة فرعية هدفها تقييم عمل الجامعات في عموم البلد ضمن الدور الرقابي لمجلس النواب، مبيناً ان تقريراً سيقدم عن كل جامعة في العراق ترفع نسخة منه الى رئاسة الوزراء ووزارة التعليم العالي لتقييم رؤساء الجامعات،واستبدال غير الكفوئين منهم في حال اجراء تغييرات.وأفاد رئيس اللجنة بأن "اللجنة تسعى الى ابعاد الاحزاب عن التدخل في عمل الجامعات واختيار رؤساء او مساعدين او رؤساء اقسام لإبعاد التأثيرفي جودة التعليم في الجامعة وادائها،واعتماد معايير النزاهة والكفاءة والخبرة والادارة الجيدة لاختيار شخوص يمكن ان يشغلوا تلك المناصب".

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