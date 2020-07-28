نائبة: لن نقبل اعذار الحكومة بقمع التظاهرات وهي من تتحمل المسؤولية كاملة

2020/07/28 | 11:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..حملت عضو مجلس ندى شاكر جودت, الثلاثاء , حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المسؤولية الكاملة لما حدث من قمع لتظاهرات في ساحة التحرير, مؤكدة ان اعذار الحكومة غير مقبولة ومقنعة.وقالت جودت في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” قمع تظاهرات ساحة التحرير واستشهاد اثنين من المتظاهرين تتحملة حكومة […]

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