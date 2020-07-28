نور صبري يستقر على وجهته المقبلة

2020/07/28 | 11:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..استقر حارس مرمى المنتخب الوطني الأسبق نور صبري، على وجهته المقبلة بعد رحيله عن نادي النجف.وقال مشرف فريق نفط ميسان احمد سالم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “إدارة نادي نفط ميسان قطعت شوطاً كبيراً في مفاوضات ضم الحارس نور صبري”.وأضاف ان “الإدارة توصلت الى اتفاق مبدئي مع صبري لتمثيل فريقنا بكرة القدم […]

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