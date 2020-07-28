لقاء مرتقب بين العراق وإيران لحسم ملف ’’المياه المشتركة’’

2020/07/28 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، أن هناك لقاءً مرتقباً بين وزير الموارد مهدي رشيد الحمداني ونظيره الإيراني لحسم ملف المياه المشتركة بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الوزارة عوني ذياب للوكالة الرسمية، إن "هنالك لقاء على المستوى السياسي الأعلى بين وزير الموارد مهدي الحمداني ونظيره الإيراني، يسبقه لقاء مع مجموعة اللجان الفنية المشتركة بين البلدين، لوضع حلول جذرية لملف المياه بشكل يخدم الطرفين".

وأضاف أن "لقاء وزير الموارد المائية مع السفير الإيراني إيرج مسجدي كان إيجابياً، حيث وعد الأخير بتحريك ملف المياه مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الطاقة والمياه الإيرانية"، مشيراً إلى أن "السفير الإيراني دعا الحمداني لعقد اجتماعات عاجلة مع نظيره الإيراني والمختصين بالشأن المائي لغرض حسم هذا الملف".

يذكر أن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني استقبل، أول أمس الأحد، في مكتبه السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي والوفد المرافق له.

وبحسب بيان صدر عن وزارة الموارد المائية، أن "الوزير الحمداني عرض خلال اللقاء مشاكل المياه المشتركة مع الجارة إيران، وأهمها تلوث مياه شط العرب نتيجة انقطاع تدفق مياه نهر الكارون من الجانب الإيراني منذ بداية شهر حزيران من كل عام ولغاية شهر تشرين الأول، ما يؤثر سلباً في نوعية مياه شط العرب وارتفاع نسبة التراكيز الملحية"، داعياً الجانب الإيراني إلى "زيادة الاطلاقات المائية من نهر الكارون خلال هذه الفترة الحرجة".

وأشار البيان إلى أن "اللقاء عرض مشاكل الأنهر والوديان المشتركة وموضوع قلة الإيرادات المائية للأنهر التي تغذي سدي دوكان ودربنديخان، والدعوة لضرورة التعاون الثنائي بين البلدين وعقد اللقاءات العالية المستوى بالقريب العاجل سواء في العراق أو في الجمهورية الإسلامية الايرانية وتفعيل عمل اللجان المشتركة التي شكلت بموجب مذكرة التفاهم الموقعة خلال العام 2012 للوصول الى اتفاقات تضمن حقوق العراق المائية".

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بغداد اليوم-السليمانية

أفاد مصدر أمني من محافظة السليمانية بإقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، بانطلاق تظاهرة لعشرات المنتسبين من الكوادر الصحية في المحافظة، احتجاجاً على تأخير رواتبهم لما يقارب الشهرين.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &

بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بتجدد التظاهرات في قضاء سوق الشيوخ احتجاجاً على سوء تجهيز الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محتجي قضاء سوق ال

بغداد اليوم- ذي قار

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وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "العشرات من أهالي قضاء سوق الشيوخ، تظاهروا صب

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