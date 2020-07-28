الملاكات الصحية في السليمانية يتظاهرون احتجاجاً على تأخر رواتبهم لشهرين

2020/07/28 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-السليمانية

أفاد مصدر أمني من محافظة السليمانية بإقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، بانطلاق تظاهرة لعشرات الم...





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