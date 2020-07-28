بينها في صفوف الكوادر الطبية.. ديالى تسجل أكثر من 100 إصابة جديدة بكورونا

2020/07/28 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

اكد مصدر طبي في ديالى، اليوم الثلاثاء، تسجيل 101 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال ا...





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