وزير الموارد المائية سيلتقي نظيره الإيراني لحسم ملف المياه المشتركة

2020/07/28 | 11:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، أن هناك لقاءً مرتقباً بين وزير الموارد مهدي رشيد الحمداني ونظيره الإيراني لحسم ملف المياه المشتركة بين البلدين.وقال المتحدث باسم الوزارة عوني ذياب إن”هنالك لقاء على المستوى السياسي الأعلى بين وزير الموارد مهدي الحمداني ونظيره الإيراني، يسبقه لقاء مع مجموعة اللجان الفنية المشتركة بين البلدين، لوضع […]

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