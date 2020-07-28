ترامب يعرب عن أمله في لقاح لكورونا بنهاية 2020

2020/07/28 | 11:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمامة وتحدث أمس الاثنين عن إمكانية الحصول على لقاح لفيروس كورونا بنهاية العام الحالي إذ سعى فيما يبدو لإظهار تصديه للجائحة أمام الناخبين في ولاية نورث كارولاينا.وتراجع تأييد الناخبين لترامب بسبب اعتقاد كثير من الأمريكيين أنه تعامل بصورة سيئة مع فيروس كورونا.وقال ترامب: “أثق في أن جميع الأمريكيين …

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