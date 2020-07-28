إفلاس واحدة من اكبر شركات صناعة الأسلحة في الولايات المتحدة

2020/07/28 | 11:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..طلب هولدينغ “ريمينغتون أوتدور”، الذي يضم شركة “ريمينغتون أرمز” التي تعتبر واحدة من أقدم وأكبر شركات الأسلحة النارية والذخيرة الأمريكية، إعلان الإفلاس، بسبب تراكم الديون.وذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن هولدينغ الصناعات العسكرية هذا تقدم بوثائق إفلاسه إلى محكمة ولاية ألاباما، بسبب زيادة التزامات الديون المترتبة عليه للدائنين، وقالت ا إن تقديم […]

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