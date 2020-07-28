2020/07/28 | 11:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني يؤكد بذل كل ما في وسع التشكيلة الحكومية للاقليم من أجل تجاوز الظرف الصحي والاقتصادي للمواطنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/28 | 11:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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