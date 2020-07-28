الانتخابات الامريكية : تأجيل موعد ومكان المناظرة الانتخابية بين ترامب وبايدن

2020/07/28 | 11:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل بين الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، تقرر تغيير موقع انعقاد أول مناظرة بينهما، إلى كليفلاند في ولاية أوهايو في 29 سبتمبر القادم.وكان من المقرر إقامة المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي وخصمه السياسي في جامعة نوتردام في ولاية […]

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