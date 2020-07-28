منديل يكشف عن اتفاق لتنشيط القطاع الصناعي في بابل

2020/07/28 | 11:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..اعلن محافظ بابل حسن منديل، اليوم الثلاثاء، عن اتفاقه مع وزارة الصناعة لتنشيط القطاع الصناعي.وقال منديل في بيان تلقت المعلومة نسخة منه إنه “تم الاتفاق مع وزارة الصناعة لتنشيط القطاع الصناعي”، مشيراً إلى أن”وزير الصناعة أكد دعمه لقطاع النسيج في المحافظة، فضلاً عن تنشيط مصانع الحلة والقطاعات الصناعية الأخرى المتواجدة بالمدينة الصناعية في […]

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