نرمين الفقى تتصدر تريند جوجل بسبب المايوه البوركينى

2020/07/28 | 11:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت الفنانة المصرية نرمين الفقى ، تريند جوجل وذلك بعد ظهورها امس بالمايوه البوركينى والذى اثار حالة من الجدل الواسع بين متابعيها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.وكانت شاركت نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها بصور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وهي منطلقة على الشاطئ.المايو الذي ارتدته نرمين الفقي […]

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