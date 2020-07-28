صحيفة: الأميركيون نقلوا مسرح صراعهم الى الحدود السورية العراقية في نينوى

2020/07/28 | 11:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..كشفت صحيفة العربي الجديد، الثلاثاء، عن قيام التحالف الدولي بقيادة أميركا بترسيخ تواجده في ريف الحسكة الجنوبي، الذي يضم ثروة نفطية، مبينة ان المنطقة لا تبعد كثيرا عن الحدود السورية العراقية من جهة نينوى.وقالت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه المعلومة انه “ليس بعيداً عن الحدود السورية العراقية، يرسخ الأميركيون وجودهم العسكري في […]

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