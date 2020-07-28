الاسكان: إنجاز تصاميم 10 مدن سكنية وستكون جاهزة لأي وفرة مالية أو استثمار

2020/07/28 | 11:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..أعلنت وزارة الاعمار والاسكان، اليوم الثلاثاء، انجاز تصاميم 10 مدن جديدة في مختلف المحافظات منها تصميمين للعاصمة بغداد، ضمن البرنامج الحكومي لتوفير وحدات سكنية مخدومة للمواطنين.وقال مديرعام التخطيط العمراني في الوزارة عبد الامير طاهر لوكالة الانباء العراقية اطلعت عليه المعلومة إن “الوزارة وانطلاقا من البرنامج الحكومي المتضمن توفير وحدات سكنية مخدومة وبأسعار […]

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