التعليم النيابية تدعو الكاظمي إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الاعتداء على أصحاب الشهادات العليا

2020/07/28 | 11:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وبعد الاعتداء الذي تعرض له عدد من اصحاب الشهادات العليا امام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي..

دعت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى فتح تحقيق عاجل في الموضوع.

وقال رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية مقدام الجميلي، في بيان ان من غير المقبول التعامل مع هذه الشريحة المثقفة بهذه الطريقة لأنهم طالبوا بأبسط الحقوق المشروعة وهي الحصول على فرصة عمل وتعيين..



داعيا في الوقت ذاته حملة الشهادات العليا بأن يكونوا على قدر المسؤولية والوعي للتعبير عن مطالبهم المشروعة بطريقة حضارية تتناسب مع مستوى الثقافة والوعي الذي يحملونه.

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