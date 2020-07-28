بالفيديو.. ضحايا ومصابين بانهيار “سياج” على عمّال بناء في الموصل

2020/07/28 | 11:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أدى انهيار جدار لعمارة في مرآب الشمال على الجانب الأيسر من مدينة الموصل إلى سقوط ضحايا ومصابين في صفوف عمال بناء.وقال أحد الضباط الذين وصلوا إلى موقع الحادث فجر اليوم الثلاثاء إن شخصين من العمال لقوا حتفهم تحت الأنقاض اثر انهيار الجدار عليهم.وتمكنت الفرق الأمنية من انقاذ خمسة أشخاص من […]

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