ذاكرة بغداد كمدينة كوزموبوليتانية في كتاب ذاكرة شارع الرشيد - فاروق سلوم

2020/07/28 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاروق_سلوم مثل صبيين يلعبان في زوايا بغداد ، كان سعدون الجنابي يأخذني في تجواله العجيب في بغداد واماكنها السحرية وشوارعها الفرعية ومكتباتها ودور السينما ومطاعمها وابنيتها .



كان ذلك التجوال مثل حلم باهر لصبيين تسكنهما خيالات عجيبة والعابُ الشوارع الحميمة وروائح الأطعمة البغدادية ، وعبير المكان وقدامته ، وهما يدرجان على صفحات كتابه الجميل " ذاكرة شارع الرشيد" الصادر 2019 .اذكر ماحصل يوما وسط موجات العنف ال ......





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