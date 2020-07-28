هل من انتخابات حرة ونزيهة في ظل الميليشيات والفاسدين؟ - كاظم حبيب

2020/07/28 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب تضمن خطاب رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد الكاظمي يوم 27/07/2020 أربع نقاط مهمة:** عدالة المظاهرات السلمية، باعتبارها حق من حقوق الشعب الثابتة التي لا يجوز التجاوز عليها أو التلاعب بها.** إدانة قتل مُناضِليَن من قوى الانتفاضة وجرح العشرات من قبل قوات مكافحة الشغب وقوى الأمن الداخلي، وتحديد ثلاث أيام للكشف عن الملابسات والجناة.** نقص الخدمات لاسيما الكهرباء، نتيجة لسياسات الحكومات الساب ......





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