محافظ بابل: نعمل على تنشيط القطاع الصناعي في المحافظة

2020/07/28 | 11:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ بابل حسن منديل، اليوم الثلاثاء، عن وجود اتفاق مع وزارة الصناعة لتنشيط القطاع الصناعي.

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