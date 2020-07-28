2020/07/28 | 11:41 - المصدر: روسيا اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جنبلاط: الحكومة أفشلت لودريان وجعلتنا بموازاة فنزويلا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/28 | 11:41.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنبلاط: الحكومة أفشلت لودريان وجعلتنا بموازاة فنزويلا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنبلاط: الحكومة أفشلت لودريان وجعلتنا بموازاة فنزويلا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنبلاط: الحكومة أفشلت لودريان وجعلتنا بموازاة فنزويلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).