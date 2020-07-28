رئيس الوزراء العراقي يتصل بولي العهد السعودي

2020/07/28 | 11:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الانباء السعودية ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بحثا خلالها "تطوير العلاقات ...

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