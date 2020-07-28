2020/07/28 | 11:41 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد شرطة ذي قار: توجيهات مشددة بالتعامل الانساني مع المتظاهرين ويؤكد مشروعية مطالبهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/28 | 11:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد شرطة ذي قار: توجيهات مشددة بالتعامل الانساني مع المتظاهرين ويؤكد مشروعية مطالبهم) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد شرطة ذي قار: توجيهات مشددة بالتعامل الانساني مع المتظاهرين ويؤكد مشروعية مطالبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).