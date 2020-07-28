ديالى .. تسجل 101 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها الكوادر الصحية

2020/07/28 | 11:45 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /سكاي برس

اكد مصدر طبي في محافظة ديالى اليوم الثلاثاء ، تسجيل 101 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الــ 24 الماضية .

وقال المصدر ان دائرة صحة ديالى اجرت الفحوصات لــ 266 مسحة جديدة بلغت 101 منها موجبة بينها 8 من الكوادر الصحية واضاف المصدر ان صحة ديالى سجلت 66 حالة شفار وحالة...

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