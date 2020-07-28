احباط محاولة تمرير معاملة تعويض وتقاعد لأحد عناصر داعش

2020/07/28 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان رسمي

أعلنت الهيئة عن تمكُّنها من إحباط محاولةٍ لتمرير معاملةٍ لصرف مبلغ تعويض وراتبٍ تقاعديٍّ لأحد عناصر داعش الإرهابيِّ، مُبيِّـنةً ضبطها الأوليَّات الخاصَّة بالمعاملة في المُؤسَّسات المعنيَّـة.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، أشارت إلى تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار من تنفيذ عمليَّة ضبطٍ للأوليَّات الخاصَّة بمعاملة تعويض وصرف راتبٍ تقاعديٍّ لأحد عناصر داعش الإرهابيِّ، مُبيّنةً تتبُّع المكتب للأوليَّات الخاصَّة بالمعاملة في لجنة التعويضات ومديريَّة شهداء وهيئة التقاعد الوطنيَّة – فرع الأنبار.وتابعت الدائرة مُبيّنة أنَّ التحرّيات التي أجراها المكتب قادت إلى إنجاز معاملة صرف الراتب التقاعديِّ ومبلغ التعويض الخاصَّة بالعنصر الإرهابيّ، رغم كونه أُلْقِيَ القبضُ عليه من قبل مُديريَّة إجرام الأنبار في إقليم كردستان، فضلاً عن تسجيل اعترافه علانيةً عبر برنامجٍ في إحدى القنوات التلفزيونيَّة بالانتماء إلى فلول داعش الإرهابيِّ.ونوَّهت بتنظيم المكتب محضر ضبط أصولياً بالمُبرزات والأوليَّات وعرضها رفقة الأوراق التحقيقيَّة الأوليَّة على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة اللازمة.النزاهة تحبط محاولة تمرير معاملة تعويض وتقاعد لأحد إرهابيي داعش

أعلنت الهيئة عن تمكُّنها من إحباط محاولةٍ لتمرير معاملةٍ لصرف مبلغ تعويض وراتبٍ تقاعديٍّ لأحد عناصر داعش الإرهابيِّ، مُبيِّـنةً ضبطها الأوليَّات الخاصَّة بالمعاملة في المُؤسَّسات المعنيَّـة.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، أشارت إلى تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار من تنفيذ عمليَّة ضبطٍ للأوليَّات الخاصَّة بمعاملة تعويض وصرف راتبٍ تقاعديٍّ لأحد عناصر داعش الإرهابيِّ، مُبيّنةً تتبُّع المكتب للأوليَّات الخاصَّة بالمعاملة في لجنة التعويضات ومديريَّة شهداء وهيئة التقاعد الوطنيَّة – فرع الأنبار.وتابعت الدائرة مُبيّنة أنَّ التحرّيات التي أجراها المكتب قادت إلى إنجاز معاملة صرف الراتب التقاعديِّ ومبلغ التعويض الخاصَّة بالعنصر الإرهابيّ، رغم كونه أُلْقِيَ القبضُ عليه من قبل مُديريَّة إجرام الأنبار في إقليم كردستان، فضلاً عن تسجيل اعترافه علانيةً عبر برنامجٍ في إحدى القنوات التلفزيونيَّة بالانتماء إلى فلول داعش الإرهابيِّ.ونوَّهت بتنظيم المكتب محضر ضبط أصولياً بالمُبرزات والأوليَّات وعرضها رفقة الأوراق التحقيقيَّة الأوليَّة على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة اللازمة.

يتبع .



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