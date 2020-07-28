محافظة عراقية تسجل 53 درجة مئوية.. درجات الحرارة في عموم البلاد

2020/07/28 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، توقعات حالة الطقس في مناطق البلاد، الوسطى...





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