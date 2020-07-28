محتجون يقطعون طريقاً يربط بين ذي قار وواسط

2020/07/28 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-ذي قار

قطع محتجو قضاء النصر شمالي محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، الطريق الرابط بين محافظتي ذي قار وواسط احتجاجا على سوء الخدمات وانخفاض ساعات تجهيز الكهرباء.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "محتجي قضاء النصر شمالي محافظة ذي قار، قطعوا الطريق الرابط بين محافظتي ذي قار وواسط ، احتجاجاً على سوء الخدمات وانخفاض ساعات تجهيز الكهرباء".

وتظاهر العشرات من أهالي قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، للمطالبة بتحسين واقع الخدمات ومعالجة استمرار انقطاع التيار الكهربائي.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "العشرات من أهالي قضاء سوق الشيوخ، تظاهروا صباح اليوم، للمطالبة بتحسين واقع الخدمات المتردي ومعالجة استمرار انقطاع الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية".

وأضاف مراسلنا، أن "المحتجين قطعوا الطرق الرئيسية الرابطة بين القضاء وباقي اقضية ونواحي المحافظة ، احتجاجا على سوء تجهيز الطاقة الكهربائية والمطالبة بإقالة بعض المسؤولين المحليين".

ومنذ بداية الأسبوع الحالي، يتظاهر أهالي قضاء سوق الشيوخ، للمطالبة بمعالجة استمرار انقطاع التيار الكهربائي في هذه الأيام الساخنة، بالإضافة إلى انعدام مستوى الخدمات في القضاء.

واقدم متظاهرون غاضبون من اهالي سوق الشيوخ في محافظة ذي قار، يوم الاحد (19 تموز 2020)، على اغلاق اغلب الدوائر الرسمية في قضاء سوق الشيوخ للمطالبة بإقالة مديره حسن فرج.

وقال ماسل (بغداد اليوم)، إن اهالي سوق الشيوخ اغلقوا اغلب الدوائر الرسمية في القضاء احتجاجا على سوء الخدمات فيه وللمطالبة بإقالة مديره حسن فرج.

واضاف (مراسلنا)، أن المتظاهرين توعدوا بالتصعيد في حال لم تستجب الحكومة المحلية لمطالبهم.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بيان رسمي

أعلنت الهيئة عن تمكُّنها من إحباط محاولةٍ لتمرير معاملةٍ لصرف مبلغ تعويض وراتبٍ تقاعديٍّ لأحد عناصر داعش الإرهابيِّ، مُبيِّـنةً ضبطها الأوليَّات الخاصَّة بالمعاملة في المُؤسَّسات المعنيَّـة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن

بغداد اليوم-بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، توقعات حالة الطقس في مناطق البلاد، الوسطى، والشمالية، والجنوبية، فيما أشارت إلى أن الطقس سيكون مشمساً حاراً جداً مع ظهور بعض الغيوم.





وذكرت الهيأة في جدول توضيحي، ان &q

بغداد اليوم-متابعة

أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، أن هناك لقاءً مرتقباً بين وزير الموارد مهدي رشيد الحمداني ونظيره الإيراني لحسم ملف المياه المشتركة بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الوزارة عوني ذياب للوكالة الرسمية، إن "هنالك ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محتجون يقطعون طريقاً يربط بين ذي قار وواسط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محتجون يقطعون طريقاً يربط بين ذي قار وواسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).