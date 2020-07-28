2020/07/28 | 11:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن الميركاتو الصيفي لريال مدريد.ووفقًا لموقع “ديفنسا سنترال” الإسباني، فإن ممثلي مارك روكا نجم إسبانيول عرضوا خدمات اللاعب على ريال مدريد في الصيف الحالي.وأشار إلى أن إسبانيول عقب الهبوط لن يتمسك بالحصول على 40 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد روكا، […]

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