2020/07/28 | 12:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد إعلنت هيئة التقاعد العامة، اطلاق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين.وقالت الهيئة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة حثيثة من قبل وزير المالية بشأن تأمين الرواتب التقاعدية لشهر آب 2020 وبالنظر لقرب حلول عيد الأضحى المبارك تَعلُن هيأة التقاعد الوطنية عن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة التقاعد تصدر بيانًا بشأن رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة التقاعد تصدر بيانًا بشأن رواتب المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).