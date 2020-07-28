2020/07/28 | 12:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الاسواق المحلية اليوم الثلاثاء ( 28 تموز 2020).وسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 330 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 282 ألف دينار.أما سعر المثقال الواحد … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الذهب الاجنبي والمحلي في العراق) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار الذهب الاجنبي والمحلي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).