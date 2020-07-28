الجحود والنكران للمعرفة والعرفان - سعيد الجعفر

#سعيد_الجعفر يخرج الباحثون العرب علينا بين الفينة والاخرى بمصطلحات يجترحونها لمفهوم ورد في الفكر الغربي .
وآخر ماجترحوه مكافئا للcognition كان العرفنة وهو مشتق من الفعل المزيد عرفن ، ولم أسمع أن الصرف العربي فيه فعل كهذا .
كما قالوا لاحقا بالعرفان وهو مصطلح سن قبل حوالى ١٢٠٠ عام ويختص بالصوفية ومجالاتها حصرا ولا يجب التجاوز عليه مطلقا، ففي الفلسفة يقال مثلا العقل العرفانيلتمييزه عن العقلين ......
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