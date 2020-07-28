الجحود والنكران للمعرفة والعرفان - سعيد الجعفر

2020/07/28 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الجعفر يخرج الباحثون العرب علينا بين الفينة والاخرى بمصطلحات يجترحونها لمفهوم ورد في الفكر الغربي .



وآخر ماجترحوه مكافئا للcognition كان العرفنة وهو مشتق من الفعل المزيد عرفن ، ولم أسمع أن الصرف العربي فيه فعل كهذا .



كما قالوا لاحقا بالعرفان وهو مصطلح سن قبل حوالى ١٢٠٠ عام ويختص بالصوفية ومجالاتها حصرا ولا يجب التجاوز عليه مطلقا، ففي الفلسفة يقال مثلا العقل العرفانيلتمييزه عن العقلين ......





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