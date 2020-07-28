الوضع الصحي بالمدن الصناعية (طنجة- الدار البيضاء) مقدمة لما يهدد المغرب. بقلم، أ-ح - المناضل-ة

2020/07/28 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة تعيش مدينة على وقع ارتفاع متواصل في أعداد المرضي بكوفيد- 19، الحالات المحتاجة لأَسِرَّةِ الإنعاش.



باتت البنية الصحية عاجزة منذ الآن عن مواجهة تدفق المرضى، كما أن الاطقم الصحية نال منها الإنهاك بعد شهور من الجهد، وانكشف العجز الكبير في التجهيزات الطبية ووسائل الوقاية لحماية المرضي والجهاز الطبي.



ما يحصل الآن بطنجة مشهد استباقي للحالة المرجح حصولها بعموم البلد مع حلول الشتاء القادم.انتشار الفيرو ......





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