وزير الاتصالات : نستعد لإطلاق أول مشروع في “الاقتصاد الرقمي”

2020/07/28 | 12:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..كشف وزير الاتصالات أركان شهاب أحمد، عن قرب اطلاق مشروع “الاقتصاد الرقمي”، فيما أشار إلى مشروع لنصب مليون كاميرا في بغداد.وقال أحمد في حوار صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، “نستعد قريباً لإطلاق أول مشروع في (الاقتصاد الرقمي) بالتعاون مع دائرة كتاب العدول في وزارة العدل من خلال إنجاز الوكالات الخاصة أو […]

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