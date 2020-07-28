وزير عراقي “هرّبته” الولايات المتحدة يعود اسمه إلى الواجهة مجدداً

2020/07/28 | 12:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..دعا النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر, الاثنين, اللجنة النيابية المكلّفة بفتح ملفات فساد وزارة الكهرباء إلى عدم “تجاهل” فترة استيزار أيهم السامرائي الذي “هرّبته” الولايات المتحدة من التوقيف، بعد اتهامه بملفات فساد كبيرة.وقال جابر في تصريح لـ/المعلومة/, إن “فتح ملفات عقود الكهرباء من قبل اللجنة النيابية المختصة منذ عام […]

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