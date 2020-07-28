رغم البقاء في البريميرليج.. أستون فيلا يقيل المدير الرياضي

2020/07/28 | 12:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قرر نادي أستون فيلا الاستغناء عن خدمات المدير الرياضي، جيسوس جارسيا، بعد مرور أقل من 48 ساعة على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.وذكرت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية أن “أول قرار من إدارة أستون فيلا بعد البقاء في الدوري الإنجليزي هو الاستغناء عن خدمات المدير الرياضي جيسوس جارسيا”.وأوضحت أن “السبب في ذلك يعود […]

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