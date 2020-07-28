التربية تعلن إضافة 5 درجات لمواد الصفوف الأربعة الأولى للدراسة الابتدائية


التربية تعلن إضافة 5 درجات لمواد الصفوف الأربعة الأولى للدراسة الابتدائية
2020/07/28 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

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